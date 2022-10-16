Русская весна

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Глава администрации Шольца рассказал о синдроме нацистов у Киева

Глава администрации Шольца рассказал о синдроме нацистов у Киева

Глава администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил ожидания от поставок на Украину тяжёлых немецких танков «Леопард-2» с ожиданиями нацистов от ракеты «Фау-2» во Вторую мировую войну, которую называли вундер-ваффе (чудо-оружие).

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