Глава администрации Шольца рассказал о синдроме нацистов у Киева

Глава администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил ожидания от поставок на Украину тяжёлых немецких танков «Леопард-2» с ожиданиями нацистов от ракеты «Фау-2» во Вторую мировую войну, которую называли вундер-ваффе (чудо-оружие).