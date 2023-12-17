Вот любят у нас порассуждать о женщинах, которые живут за чужой счет. Такие дамы, разумеется, существуют.
Три типа мужчин, которые незаметно живут за чужой счет
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Александр Стародубцев
ВТП ни когда не слышал, может ЛТП??? Но там совершенно другие задачи были.
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4 час.
Александр Зотов
Почему мужчина ушёл из семьи? Как мужчина ушёл из семьи? И с чем мужчина ушёл из семьи? Это я о тех мужчинах, которые не платят алименты, ну или платят меньше чём положено, и которые живут за счёт этих самых алиментов.
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3 час.
Олег Карагулин
Много недосказанного. Вариант когда женщине предлагалось учиться, а она не хотела, предлагалось идти работать с перспективой, тоже не хотелось - не рассматривается! Женщины правы во всем! А в 50-56 лет она "рассчитывала" на безбедную жизнь. Это как? За что боролась, к чему стремилась - то и получила! Делают из большинства мужиков "рабов семьи".
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1 час.
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