Три типа мужчин, которые незаметно живут за чужой счет

Александр Стародубцев ВТП ни когда не слышал, может ЛТП??? Но там совершенно другие задачи были.

Александр Зотов Почему мужчина ушёл из семьи? Как мужчина ушёл из семьи? И с чем мужчина ушёл из семьи? Это я о тех мужчинах, которые не платят алименты, ну или платят меньше чём положено, и которые живут за счёт этих самых алиментов.