На агрофирме «Вельская» введен в эксплуатацию современный животноводческий комплекс

Новый объект, рассчитанный на две тысячи голов крупного рогатого скота, разместился в деревне ТарасовскойВозможности нового предприятия и условия содержания животных лично оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время рабочего визита.
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