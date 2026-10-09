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Ихтиолог Яковлев: популяция воблы начнет расти к 2028 году

Ихтиолог Яковлев: популяция воблы начнет расти к 2028 году

Популяция воблы в Волго-Каспийском бассейне начнет восстанавливаться не раньше 2028 года. Об этом РИА «Новости» рассказал ихтиолог Сергей Яковлев.

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