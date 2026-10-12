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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чайка об игре за «Авангард»: «Хороший опыт, но «Сибирь» точно такая же топовая организация. У меня только положительные эмоции»

Защитник « Сибири » Даниил Чайка поделился впечатлениями от выступления за клуб. – Какие у впечатления от первых дней в новой команде? – Только положительные эмоции.

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