Фото и интересное_61

Конный дайвинг, будь то зрелищный или выступающий, занятие не для слабонервных. В середине 20-го века на стальном пирсе в Нью-Джерси мужчина и женщина верхом на лошади прыгнули в воду на глубину от 40 до 60 футов ниже пирса.
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