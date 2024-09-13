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FT: канцлера ФРГ Шольца хотят лишить права переизбираться из-за низких рейтингов

FT: канцлера ФРГ Шольца хотят лишить права переизбираться из-за низких рейтингов

Из-за низких рейтингов канцлера Германии Олафа Шольца Социал-демократическая партия (СДПГ) начинает рассмотрение возможности исключения его из списка кандидатов на предстоящих национальных выборах в 2025 году.

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