FT: канцлера ФРГ Шольца хотят лишить права переизбираться из-за низких рейтингов

Из-за низких рейтингов канцлера Германии Олафа Шольца Социал-демократическая партия (СДПГ) начинает рассмотрение возможности исключения его из списка кандидатов на предстоящих национальных выборах в 2025 году.
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