Отец-тиран по кличке Бес сдержал слово: застрелил и расчленил сына

Лютая ненависть к сыну толкнула на страшное убийство 69-летнего жителя подмосковного Клина. Пожилой мужчина не просто застрелил своего 30-летнего отпрыска, но потом еще и вывез на машине в сторону кладбища и попытался расчленить! При этом до самого приговора злодей не признал своей вины.