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Онколог Каприн: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции

Онколог Каприн: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции

С 1 сентября консилиумы врачей смогут принимать решение о лечении онкологических  больных вне инструкции, если все линии терапии по стандартам уже проведены, а заболевание все равно продолжает развиваться.

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