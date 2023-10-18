Лучший работодатель и лучший соцпроект: отель Mriya Resort & SPA получил новые награды

Очередные награды в копилку Mriya Resort & SPA 5*: курорт выиграл премию «Хрустальная пирамида-2023», которая присуждается за лучший опыт управления компаниями и людьми, и премию в области устойчивого развития ESG Excellence Award-2023.
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