Глава МИД Норвегии призвал к наращиванию гуманитарных усилий в секторе Газа

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал к устойчивому и продолжительному прекращению огня на территории сектора Газа, а также потребовал "радикальной активизации" гуманитарных усилий в палестинском анклаве.
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