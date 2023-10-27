Дума Владивостока представила изменения на очередном заседании

На очередном заседании 26 октября Дума города Владивостока рассмотрела 16 вопросов. В том числе приняла муниципальный правовой акт об увеличении числа лауреатов премии молодежи города Владивостока «Есть за что!» с 10 до 15 человек, также документом предусмотрено упрощение процедуры подачи документов и увеличение сроков их приема.