Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🛣️ Трассу от Симферополя до Джанкоя полностью реконструируют. В будущем её передадут в федеральную собственность Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, проезжаемость участка автомобильной дороги Симферополь — Джанкой будет обеспечена: ямочный ремонт будет производиться на постоянной основе.