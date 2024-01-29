Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🛣️ Трассу от Симферополя до Джанкоя полностью реконструируют. В будущем её передадут в федеральную собственность Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, проезжаемость участка автомобильной дороги Симферополь — Джанкой будет обеспечена: ямочный ремонт будет производиться на постоянной основе.
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