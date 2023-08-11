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Александра Бойкова: «Хочется сказать, что стою на крыльце своего нового дома, но нет. Просто получилось идеально вписаться в экстерьер культового места Петербурга»

Александра Бойкова: «Хочется сказать, что стою на крыльце своего нового дома, но нет. Просто получилось идеально вписаться в экстерьер культового места Петербурга»

«Под этими фотографиями очень хочется сказать, что я стою на крыльце своего нового дома, но это не так.

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