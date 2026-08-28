Современная британская экономика слишком интегрирована в глобальные цепочки поставок, и эскалация скорее усугубит проблемы, чем решит их Великобритания пытается спровоцировать конфликт с Россией, чтобы улучшить экономическое положение и укрепить фунт стерлингов, заявил политолог Владимир Карасев в интервью для Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии