Современная британская экономика слишком интегрирована в глобальные цепочки поставок, и эскалация скорее усугубит проблемы, чем решит их Великобритания пытается спровоцировать конфликт с Россией, чтобы улучшить экономическое положение и укрепить фунт стерлингов, заявил политолог Владимир Карасев в интервью для Life.