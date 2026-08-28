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Политолог: конфликт с Россией может стать для Британии инструментом стабилизации экономики

Политолог: конфликт с Россией может стать для Британии инструментом стабилизации экономики

Современная британская экономика слишком интегрирована в глобальные цепочки поставок, и эскалация скорее усугубит проблемы, чем решит их Великобритания пытается спровоцировать конфликт с Россией, чтобы улучшить экономическое положение и укрепить фунт стерлингов, заявил политолог Владимир Карасев в интервью для Life.

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