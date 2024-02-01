Устал ждать приятелей и решил угнать их машину (видео)

Очередной инцидент с пьяной ездой на чужом автомобиле случился в Красноярском крае. Отрабатывая заявление об угоне, сотрудники Госавтоинспекции заметили искомый белый Hyundai Solaris и попробовали его остановить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии