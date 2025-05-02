Маленькие братья утонули в Омской области. Накануне мальчики 10 и 7 лет ушли гулять из дома в Усть-Ишимском районе и не вернулись.
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Маленькие братья утонули в Омской области. Накануне мальчики 10 и 7 лет ушли гулять из дома в Усть-Ишимском районе и не вернулись.