Как избежать укусов клещей: важные меры предосторожности Ирэн ОрлонскаяСпециалисты поделились важными рекомендациями по предотвращению укусов клещей, подчеркивая необходимость соблюдения мер предосторожности для обезопасивания себя от негативного воздействия этих членистоногих.