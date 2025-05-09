Во Владивостоке на параде Победы задействовали танки Т-34

Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро-техники, включая танки Т-34.
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