Взломать человека проще, чем компьютер

Сейчас чужие банковские карточки чистят по большей части «генеральные обер-менеджеры тайной прокуратуры», которые звонят обывателям по телефону и при помощи цыганского гипноза получают временный контроль над их волей.
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