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Мировое обозрение

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10 человек, в том числе трое детей, пострадали в Саратове из-за атаки БПЛА

10 человек, в том числе трое детей, пострадали в Саратове из-за атаки БПЛА

Минувшей ночью Саратов и область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, ранения различной степени тяжести получили десять человек, включая троих детей.

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