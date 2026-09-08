10 человек, в том числе трое детей, пострадали в Саратове из-за атаки БПЛА

Минувшей ночью Саратов и область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, ранения различной степени тяжести получили десять человек, включая троих детей.
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