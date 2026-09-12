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Царьград

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Путин встретился с Абийем Ахмедом на саммите БРИКС в Нью-Дели

Путин встретился с Абийем Ахмедом на саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября.

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