Как деньги могут привести к вашим мечтам: стратегии и лайфхаки Елена ГалицкаяДеньги играют ключевую роль в реализации крупных жизненных планов, будь то покупка дома, образование за границей, старт собственного бизнеса или кругосветное путешествие.