Глава Северной Осетии опроверг слухи о взрыве в районе телевышки во Владикавказе

ТЦ «Алания Молл» после взрывов. Фото © Telegram / ЧП / Владикавказ Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что информация об очередном взрыве во Владикавказе не соответствует действительности.
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