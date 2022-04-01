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Экономист Остапкович поддержал идею Минпромторга отказаться от бумажных кассовых чеков

Экономист Остапкович поддержал идею Минпромторга отказаться от бумажных кассовых чеков

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в пятницу поддержал идею Минпромторга отказаться от кассовых чеков.

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