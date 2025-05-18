Судзуки назвал профессионалами переговорщиков РФ

Японский депутат Мунэо Судзуки назвал переговорщиков из РФ профессионалами.Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что члены делегации РФ на переговорах с Украиной являются профессионалами в своих областях.
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