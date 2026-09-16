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Как причина увольнения сказывается на поиске новой работы в Перми: опрос компаний и соискателей

Для 60% рекрутеров в Перми формулировка увольнения с последнего места работы не имеет значения при выборе кандидата.

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