Наполеоновские планы господина Хуснуллина

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили текущие показатели по жилищному, дорожному строительству, переселению из аварийного жилья, а также предварительные результаты реализации национальных проектов и федеральных программ в субъектах.