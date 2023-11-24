Наполеоновские планы господина Хуснуллина

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили текущие показатели по жилищному, дорожному строительству, переселению из аварийного жилья, а также предварительные результаты реализации национальных проектов и федеральных программ в субъектах.
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