Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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От российских военкомов скрываются целые дивизии

От российских военкомов скрываются целые дивизии

Утром 24 ноября территория огромных сортировочных складов компании Wildberries в подмосковной Электростали стала похожей на зону спецоперации.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Где бля остальные, обязанные принимать решения?
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7 час.
Silver Kont
Или побегут обратно в кишлаки...
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6 час.
epobedimski
Вы еще сильно наплачетесь от мусульман! Это только начало, а потом будет и у вас свой хамас!
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3 час.

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