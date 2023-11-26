Утром 24 ноября территория огромных сортировочных складов компании Wildberries в подмосковной Электростали стала похожей на зону спецоперации.
От российских военкомов скрываются целые дивизии
Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Где бля остальные, обязанные принимать решения?
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7 час.
Silver Kont
Или побегут обратно в кишлаки...
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6 час.
epobedimski
Вы еще сильно наплачетесь от мусульман! Это только начало, а потом будет и у вас свой хамас!
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3 час.
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