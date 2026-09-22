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Тренды vs форсайт: как бизнесу принимать решения в непредсказуемом будущем

Тренды vs форсайт: как бизнесу принимать решения в непредсказуемом будущем

Роль «телескопа» на практике часто отдают трендам: их собирают в отчетах, обсуждают на стратегических сессиях и используют как ориентир для будущих решений.

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