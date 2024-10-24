Министерство финансов к концу года запустит консультанта по искусственному интеллекту в области "Государственных услуг"

К концу текущего года Министерство цифрового развития Российской Федерации планирует запустить бета-версию консультанта на портале Госуслуг, работающего на отечественных технологиях искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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