"Посмеялся вместе с женой": раскрыли личность "пучеглазого" военного, ставшего мемом

Дмитрий Боев

А кто вообще нашёл что-то смешное в ситуации? Несомненно, во всех войнах всех времён была проблема устройства победителей в мирной жизни. И задумываться, как людям дать возможность достойно и с уважением существовать после окончания операции - весьма и весьма мудро. При этом не поделив общество на достойных и недостойных. И тот враг и последний идиот, кто норовит перевести всё в какую-то площадную клоунаду. Или в повод для пещерного антисемитизма.