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"Посмеялся вместе с женой": раскрыли личность "пучеглазого" военного, ставшего мемом

"Посмеялся вместе с женой": раскрыли личность "пучеглазого" военного, ставшего мемом

БлокнотРУ Стало известно имя военнослужащего ставшего героем дня в соцсетях, благодаря фотографии с необычным выражением лица.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Лучше бы автор посмеялся над своей ЖЕНОЙ!!!!!!! Смехожопый!!!!
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7 час.
Дмитрий Боев
А кто вообще нашёл что-то смешное в ситуации? Несомненно, во всех войнах всех времён была проблема устройства победителей в мирной жизни. И задумываться, как людям дать возможность достойно и с уважением существовать после окончания операции - весьма и весьма мудро. При этом не поделив общество на достойных и недостойных. И тот враг и последний идиот, кто норовит перевести всё в какую-то площадную клоунаду. Или в повод для пещерного антисемитизма.
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5 час.
ИП
Игорь Петров
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3 час.

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