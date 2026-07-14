ФАС взялась за цены на бензин на Кубани: шесть сетей АЗС получили предупреждения

ФАС потребовала от шести сетей АЗС на Кубани снизить риски необоснованного роста цен на топливо Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждения шести операторам автозаправочных станций из-за повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии