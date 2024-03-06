Снятые задолго до СВО американские, британские и украинские сериалы оказываются пророческими. Сериал «Слуга народа», снятый студией Зеленского «Квартал-95», своими пророчествами удивлял с самого начала.
США выдадут России террориста Зелинского и пол Украины — вплоть до Одессы
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Как с "ТИТАНИКОМ", за несколько лет до трагедии вышла книга, прямо как сценарий. корабль назывался (кажется) "Титан"
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11 час.
Дина Скребец
А может, не такое и пророчество? Есть большая вероятность, что планы планируют не президент Америки и не премьеры- канцлеры европы. Может кто-то пишет сценарий политический и ради развлечения сливает Голливуду? Узнаем ли мы когда нибудь об этом? Сомневаюсь, что если и так , то какие - то документы существуют на свете.
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9 час.
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