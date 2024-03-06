США выдадут России террориста Зелинского и пол Украины — вплоть до Одессы

Как с "ТИТАНИКОМ", за несколько лет до трагедии вышла книга, прямо как сценарий. корабль назывался (кажется) "Титан"

Дина Скребец

А может, не такое и пророчество? Есть большая вероятность, что планы планируют не президент Америки и не премьеры- канцлеры европы. Может кто-то пишет сценарий политический и ради развлечения сливает Голливуду? Узнаем ли мы когда нибудь об этом? Сомневаюсь, что если и так , то какие - то документы существуют на свете.