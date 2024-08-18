Телемост между бойцами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Алтайского края состоялся в зоне СВО

Военнослужащие пообщались с призывниками, ответили на их вопросы и рассказали им о трудностях, которые они преодолели во время выполнения боевых задач, о боевом товариществе и взаимоотношениях между военнослужащими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии