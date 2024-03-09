Суд обязал администрацию Бондарского округа обеспечить жителей качественной питьевой водой

Жители Бондарского округа обратились в прокуратуру с жалобой на ненадлежащее качество питьевой воды. В ходе проверки установлено, что в соответствии с протоколом лабораторных исследований от 21 августа прошлого года образцы питьевой воды, отобранной в деревне Низовка, не соответствуют требованиям по содержанию мутности, жёсткости и общего железа.