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Газета.ру

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SciAdv: менее чем через полвека люди будут конкурировать с фауной на 57% суши

SciAdv: менее чем через полвека люди будут конкурировать с фауной на 57% суши

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что из-за роста численности населения Земли к 2070 году более чем на половине территорий планеты популяции людей будут пересекаться с ареалами обитания диких животных.

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