Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр Гребнев
    Что за народ к ним всей душой а они жопой их жаба давит всех что Россия всегда в первых рядах им это как плевок а их ...Чехи выставляют с...
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Интернет всё помнит - дас!

Интернет всё помнит - дас!

Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....а что ж  этот уродец не попытался сжечь Коран в центре Эль-Рияда и потом выложить в сеть последние секунды своей дурной жизни?????
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9 час.
Юлия Белова
Нуууу... Флаг ему в руки. Или не в руки. Фантазия на зоне обостряется
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8 час.
Людмила Лиханова
И это - ВСЁ на что ваш &quot;праведный&quot; гнев обращен? Жаль, что для вас важны детали, а не видение ОБЩЕЙ картины издевательства над Россией!!! А, может, Россия - не ваша страна? Тогда с вами все ясно. А если ваша - то ФСБ уже внесло вас в базу данных...для проверки.
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8 час.

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