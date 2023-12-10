Интернет всё помнит - дас!

.....а что ж этот уродец не попытался сжечь Коран в центре Эль-Рияда и потом выложить в сеть последние секунды своей дурной жизни?????

Людмила Лиханова

И это - ВСЁ на что ваш "праведный" гнев обращен? Жаль, что для вас важны детали, а не видение ОБЩЕЙ картины издевательства над Россией!!! А, может, Россия - не ваша страна? Тогда с вами все ясно. А если ваша - то ФСБ уже внесло вас в базу данных...для проверки.