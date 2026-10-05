От подиумов Нью-Йорка до музыкальных чартов: SASHEL анонсирует релиз чувственного сингла «Тонуть в тебе»

В музыкальной индустрии готовится яркая премьера. 16 октября певица SASHEL выпускает свой новый сингл «Тонуть в тебе» - красивую, кинематографичную композицию о притяжении, которому невозможно сопротивляться.
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