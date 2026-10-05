Легкая версия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Легкая версия

10 подписчиков

От подиумов Нью-Йорка до музыкальных чартов: SASHEL анонсирует релиз чувственного сингла «Тонуть в тебе»

От подиумов Нью-Йорка до музыкальных чартов: SASHEL анонсирует релиз чувственного сингла «Тонуть в тебе»

В музыкальной индустрии готовится яркая премьера. 16 октября певица SASHEL выпускает свой новый сингл «Тонуть в тебе» - красивую, кинематографичную композицию о притяжении, которому невозможно сопротивляться.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым