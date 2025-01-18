⚡Разоблачение века: купание в проруби на Крещение не смывает грехи, заявили в РПЦ Убеждение в том, что купание в проруби на Крещение поможет смыть грехи, является мифом.
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⚡Разоблачение века: купание в проруби на Крещение не смывает грехи, заявили в РПЦ Убеждение в том, что купание в проруби на Крещение поможет смыть грехи, является мифом.