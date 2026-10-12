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В МВД объяснили, как подросткам выйти из схемы мошенников без последствий

В МВД объяснили, как подросткам выйти из схемы мошенников без последствий

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Для защиты от злоумышленников подросткам необходимо запомнить правило не подчиняться указаниям неизвестных лиц.

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