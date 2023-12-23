Бойцы ВДВ Российской Федерации ликвидировали с помощью беспилотных летательных аппаратов несколько групп пехоты Вооруженных сил Украины под городом Артемовском, расположенном в Донецкой Народной Республике.
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