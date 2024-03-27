Калужской полицией задержана подозреваемая в хищении сбережений у четырех пожилых женщин

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана местная жительница 1975 года рождения, подозреваемая в хищении путём обмана в общей сложности около 800 тысяч рублей у четырёх пожилых жительниц региона.