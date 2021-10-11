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Каменные Арсеньев и Невельской появятся в уссурийском селе

Каменные Арсеньев и Невельской появятся в уссурийском селе

На федеральной трассе "Владивосток — Каменушка" ведутся работы по благоустройству места отдыха. Сквер и монумент с изваяниями Владимира Арсеньева и Геннадия Невельского появится на выезде из села Баневурово уже в ноябре, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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