Каменные Арсеньев и Невельской появятся в уссурийском селе

На федеральной трассе "Владивосток — Каменушка" ведутся работы по благоустройству места отдыха. Сквер и монумент с изваяниями Владимира Арсеньева и Геннадия Невельского появится на выезде из села Баневурово уже в ноябре, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу администрации УГО.