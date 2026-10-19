Предприниматель из Копейска получил 3,5 года колонии общего режима за передачу 375 тысяч рублей начальнику хозяйственно-технической службы АО «Челябинское авиапредприятие» в обмен на победу в строительном конкурсе и использование ресурсов аэропорта.