Игровая программа ´Новогодняя карусель´ в оздоровительном лагере ´Снеговичок´.

5 января воспитанники оздоровительного лагеря ´Снеговичок´ приняли участие в игровой программе ´Новогодняя карусель´, организованной работниками ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.
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