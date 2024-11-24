Достижения российской индустрии видеоигр обсудили на фестивале "Игропром"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Еще ближе к настоящей реальности становятся российские виртуальные игры. Наши разработчики представили уникальные новинки, которые еще даже не вышли официально, на фестивале "Игропром", где тысячи геймеров со всей страны устроили захватывающие поединки.