«Состояние тревожное»: Иосиф Пригожин не может вывезти маму из Израиля

«Состояние тревожное»: Иосиф Пригожин не может вывезти маму из Израиляиосиф пригожин54-летний Иосиф Пригожин сообщил Telegram-каналу «Абзац» о том, что не может вывести маму из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии