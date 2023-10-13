«Состояние тревожное»: Иосиф Пригожин не может вывезти маму из Израиля

«Состояние тревожное»: Иосиф Пригожин не может вывезти маму из Израиляиосиф пригожин54-летний Иосиф Пригожин сообщил Telegram-каналу «Абзац» о том, что не может вывести маму из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.