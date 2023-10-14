Республиканский конкурс по поддержке спорта и здорового образа жизни ´ Дотянись до мечты´.

Правила проведения республиканского конкурса по поддержке спорта и здорового образа жизни´Дотянись до мечты´Президентский спортивный клуб при содействии Министерства спорта и туризма и Министерства образования дают старт третьему сезону проекта ´Дотянись до мечты´.
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