Республиканский конкурс по поддержке спорта и здорового образа жизни ´ Дотянись до мечты´.

Правила проведения республиканского конкурса по поддержке спорта и здорового образа жизни´Дотянись до мечты´Президентский спортивный клуб при содействии Министерства спорта и туризма и Министерства образования дают старт третьему сезону проекта ´Дотянись до мечты´.