Вторая презентация Apple: что нас ждет в октябре?

Ключевые анонсы Apple в октябре: MacBook Pro M4, Mac mini и iPadMacBook Pro с чипом M4: Мощь и инновации• Базовая модель MacBook Pro 14» (J604) с новым чипом M4• MacBook Pro 14» и 16» (J614 и J616) с M4 Pro и M4 Max• Прогнозируемый рост производительности на 20-30% по сравнению с M3• Улучшенная графическая производительность для работы с AR/VR приложениямиiMac M4 2024 (J623): Обновление настольного флагмана• Обновление на архитектуру M4• Потенциальное расширение цветовой гаммы дисплея для работы с HDR• Возможное внедрение технологии ProMotion (до 120 Гц)Mac mini M4 (J773): Компактный, но мощный• Варианты с чипами M4 и M4 Pro• Ожидаемые изменения в дизайне, возможно уменьшение размеров• Полный переход на порты USB Type-C• Интегрированный блок питания, несмотря на уменьшение размеровiPad 2024: Обновление популярной линейки планшетовiPad mini 7-го поколения:• Процессор A17 Bionic• Поддержка Bluetooth 5.